Стали известны составы на матч между московским «Динамо» и СКА, который состоится сегодня, 10 декабря, в ДС «Мегаспорт», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию. Вернулся в состав москвичей Патрик Закриссон, не игравший с октября.
«Динамо» (Москва):
Бочаров (Ерёменко);
Волков – Никулин, Кагарлицкий – Шипачёв – Закриссон;
Миронов – Прибыльский, Моисеев – Мозер – Кулёмин;
Койвисто – Меньшиков, Брюквин – Игумнов – Макаров;
Пепеляев – Зайцев, Сидляров – Ефремов – Панкратов.
СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Токранов — Белов, Ли — Дацюк — Плотников;
Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Карпов;
Хафизуллин — Херсли, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Сёмин, Якупов — Каблуков — Кетов, Тихонов.
«Динамо» М — СКА: Закриссон в первом звене хозяев, форвард не играл с октября