Стали известны составы минского «Динамо» и подмосковного «Витязя» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Встреча состоится сегодня, 10 декабря, начало игры — в 19:30 мск.
«Витязь»:
Ортио (Сапрыкин)
Катичев — Мозик, Столяров — Аалтонен — Сёмин;
Евсеенков — Стасенко, Макеев — Швец-Роговой — Рендулич;
Шинкевич — Головков, Кокарев — Комаров — Потехин;
Кожемякин, Выглазов — Петраков — Шевченко.
«Динамо» (Минск):
Энрот (Карнаухов);
Уиркош — Хенкель, Буйницкий — Ковыршин — А. Костицын;
Блум — Лисовец, Бут — Хауден — Когалев;
Осипов — Готовец, Степанов — Терещенко — С. Костицын;
Знахаренко, Литвинов, Гаврус — Волков — Павлович.
«Динамо» Мн — «Витязь»: стали известны составы команд