«Динамо» Мн — «Витязь»: стали известны составы команд

Стали известны составы минского «Динамо» и подмосковного «Витязя» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Встреча состоится сегодня, 10 декабря, начало игры — в 19:30 мск.



«Витязь»:



Ортио (Сапрыкин)

Катичев — Мозик, Столяров — Аалтонен — Сёмин;

Евсеенков — Стасенко, Макеев — Швец-Роговой — Рендулич;

Шинкевич — Головков, Кокарев — Комаров — Потехин;

Кожемякин, Выглазов — Петраков — Шевченко.



«Динамо» (Минск):



Энрот (Карнаухов);

Уиркош — Хенкель, Буйницкий — Ковыршин — А. Костицын;

Блум — Лисовец, Бут — Хауден — Когалев;

Осипов — Готовец, Степанов — Терещенко — С. Костицын;

Знахаренко, Литвинов, Гаврус — Волков — Павлович.