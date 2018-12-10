«Авангард» отыгрался с 0:2 и взял верх над «Металлургом»

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке уступил «Авангарду», встреча завершилась со счётом 2:3. Подопечные Боба Хартли впервые в сезоне обыграли «Металлург», проиграв магнитогорцам три предыдущих матча.



К 28-й минуте встречи подопечные Йозефа Яндача обеспечили себе преимущество в счёте благодаря голам Максима Матушкина и Сергея Мозякина. «Авангард» сумел перевернуть ход игры, забросив три шайбы в промежуток с 38-й по 42-ю минуту, авторами точных бросков стали Максим Тальбо, Вилле Покка и Кирилл Петров. Финальный штурм не принёс хозяевам успеха.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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