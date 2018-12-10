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«Авангард» отыгрался с 0:2 и взял верх над «Металлургом»

«Авангард» отыгрался с 0:2 и взял верх над «Металлургом»
Хоккей / КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке уступил «Авангарду», встреча завершилась со счётом 2:3. Подопечные Боба Хартли впервые в сезоне обыграли «Металлург», проиграв магнитогорцам три предыдущих матча.

К 28-й минуте встречи подопечные Йозефа Яндача обеспечили себе преимущество в счёте благодаря голам Максима Матушкина и Сергея Мозякина. «Авангард» сумел перевернуть ход игры, забросив три шайбы в промежуток с 38-й по 42-ю минуту, авторами точных бросков стали Максим Тальбо, Вилле Покка и Кирилл Петров. Финальный штурм не принёс хозяевам успеха.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2018, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2 : 3
0:0, 2:2, 0:1
Авангард
Омск
1:0 – Матушкин (Язьков, Береглазов) – 26:51 (5x5), 2:0 – Мозякин (Эллисон, Расмуссен) – 27:36 (5x4), 2:1 – Тальбо (Петров, Пивцакин) – 37:02 (5x5), 2:2 – Покка (Широков, Семёнов) – 39:49 (5x5), 2:3 – Петров (Семёнов) – 41:09 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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