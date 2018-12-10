В Москве открыли памятник Анатолию Тарасову

В Москве состоялась торжественная церемония открытия памятника тренеру Анатолию Тарасову.



Сегодня исполнилось 100 лет со дня его рождения. Памятник установлен на площадке перед ледовым дворцом спорта ЦСКА на Ленинградском проспекте.



В церемонии приняли участие заместитель министра обороны РФ Николай Панков, президент ФХР Владислав Третьяк, глава Департамента спорта Москвы Николай Гуляев, автор памятника скульптор Георгий Франгулян, дочь тренера Татьяна Тарасова, а также ветераны ЦСКА и сборной СССР, игравшие под руководством Тарасова.



Под руководством Тарасова ЦСКА 18 раз становился чемпионом СССР, сборная страны девять раз подряд выигрывала чемпионат мира и три раза — Олимпийские игры. В 1974 году тренер был введён в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997-м в числе первых введён в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея.



Фото : Официальный сайт КХЛ