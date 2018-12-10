Чесалин: «Автомобилист» победил за счёт самоотдачи и простоты

Нападающий «Автомобилиста» Евгений Чесалин поделился эмоциями после победы в матче со «Спартак» (4:1).



«Сегодня победили за счёт самоотдачи и простоты в наших действиях.



Как повлияла на матч незасчитанная шайба? Конечно, было обидно. Можно сказать, что это был переломный момент. Слава богу, что забили следующую шайбу. Ребята говорят, что там был чистый гол, клюшкой забили.



Сложный график, игры на следующий день. Как удаётся сохранять настрой? Тут главное, выходить и выполнять установку тренера, а настрой у нас всегда один и тот же — только побеждать. Вообще, играть на следующий день мне лично даже легче. Всегда в тонусе. Но если игр ещё больше будет, то тогда, конечно, уже будет накладываться одно на другое, а так, в целом, нормально», — отметил Чесалин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Поляковым.