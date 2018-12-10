На матч Россия — Финляндия на стадионе «Зенита» продано уже 45 тыс. билетов

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил об интересе болельщиков к матчу Россия — Финляндия, который пройдет на футбольном стадионе «Зенита» 16 декабря.



«На данный момент на игру с финнами продано более 45 тысяч билетов», – приводит слова Третьяка ТАСС.



Евротур проводится с 1996 года, каждый из четырёх постоянных участников (сборные России, Финляндии, Чехии, Швеции) проводит по одному домашнему этапу. Сборная России семь раз выигрывала общий зачёт соревнований, в последний раз — в сезоне-2016/17. В текущем сезоне россияне одержали победу на Кубке Карьяла, обыграв финнов (3:0) и шведов (4:1) и уступив чехам (2:5).



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»