Быков: Коскинен построит хорошую карьеру в НХЛ, назначение Хичкока ему на руку

Известный тренер Вячеслав Быков поделился мнением об игре голкипера «Эдмонтон Ойлерз» Микко Коскинена, с которым работал в СКА.



«Наша скаутская служба показала себя очень хорошо. Предоставила нам кандидатуру Коскинена. Были чётко сформулированы его сильные качества, а также слабые стороны, которых оказалось не так много. Микко похож на типичного скандинава. Их отличает уравновешенность, желание работать на команду.



Поначалу он был немного не уверен в себе. Чувствовалась напряженность, что сказывалось на его стабильности. Пришлось разговаривать с Микко. Мы нашли один приём, который ему хорошо помог. Раскрывать тайну не могу — это личный момент. Но за счёт этого Коскинен вышел на новый уровень.



Он достаточно большой, высокий. Неплохо играет клюшкой на выходах. Реакция хорошая, поэтому я думаю, что Микко построит хорошую карьеру в НХЛ. И не думайте, что он возрастной. 30 лет — наилучшие годы для вратарей. Он уже приобрел жизненный и спортивный опыт, несколько раз стал чемпионом. Это голкипер в самом соку. Да и в Эдмонтоне он будто в Финляндии оказался. Там такой же климат, много снега. Если же говорить о том, что его в «Ойлерз» сейчас тренирует Хичкок, то Коскинену это только на руку — Кен всегда умел наладить дела в обороне», — цитирует Быкова официальный сайт лиги.