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Московское «Динамо» потерпело поражение от СКА

Московское «Динамо» потерпело поражение от СКА
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» на домашней арене уступило петербургскому СКА, встреча завершилась со счётом 0:2. Подопечные Ильи Воробьёва одержали пятую победу подряд.

Первую шайбу в матче зрители увидели на 8-й минуте — точным броском отметился защитник петербургского клуба Василий Токранов. Второй период прошёл без заброшенных шайб, в концовке третьего периода гол в пустые ворота «Динамо» забил Павел Дацюк, поставив точку в игре. Сухой матч оформил голкипер «армейцев» Магнус Хелльберг, отразивший 22 броска.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2018, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
0 : 2
0:1, 0:0, 0:1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Токранов (Плотников, Кузьменко) – 07:07 (5x4), 0:2 – Дацюк – 59:34 (en)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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