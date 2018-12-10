Московское «Динамо» потерпело поражение от СКА

Московское «Динамо» на домашней арене уступило петербургскому СКА, встреча завершилась со счётом 0:2. Подопечные Ильи Воробьёва одержали пятую победу подряд.

Первую шайбу в матче зрители увидели на 8-й минуте — точным броском отметился защитник петербургского клуба Василий Токранов. Второй период прошёл без заброшенных шайб, в концовке третьего периода гол в пустые ворота «Динамо» забил Павел Дацюк, поставив точку в игре. Сухой матч оформил голкипер «армейцев» Магнус Хелльберг, отразивший 22 броска.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.