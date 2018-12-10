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«Торпедо» сумело взять верх над «Локомотивом»

«Торпедо» сумело взять верх над «Локомотивом»
Хоккей / КХЛ

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» одержало победу над ярославским «Локомотивом», встреча завершилась со счётом 4:2.

В первом периоде команда хозяев обеспечила себе преимущество — на голы Дамира Жафярова и Энди Миле «Локомотив» ответил только заброшенной шайбой Николая Аверина. В следующие 20 минут соперники забили по голу — их авторами стали Денис Алексеев и Роберт Саболич. На последней минуте игры окончательный счёт установил бросок Эндрю Кэлофа в пустые ворота ярославцев.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2018, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
4 : 2
2:1, 1:1, 1:0
Локомотив
Ярославль
1:0 – Жафяров (Галузин, Кэлоф) – 04:10 (5x5), 1:1 – Аверин (Ильенко) – 05:00 (5x5), 2:1 – Мили (Шенфельд, Паршин) – 12:29 (5x5), 2:2 – Алексеев (Аверин, Ильенко) – 21:30 (5x5), 3:2 – Саболич – 37:38 (5x5), 4:2 – Кэлоф – 59:25 (en)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами прошедшей игры можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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