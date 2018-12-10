«Торпедо» сумело взять верх над «Локомотивом»

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» одержало победу над ярославским «Локомотивом», встреча завершилась со счётом 4:2.



В первом периоде команда хозяев обеспечила себе преимущество — на голы Дамира Жафярова и Энди Миле «Локомотив» ответил только заброшенной шайбой Николая Аверина. В следующие 20 минут соперники забили по голу — их авторами стали Денис Алексеев и Роберт Саболич. На последней минуте игры окончательный счёт установил бросок Эндрю Кэлофа в пустые ворота ярославцев.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами прошедшей игры можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.