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ХК «Сочи» проиграл «Нефтехимику» на домашнем льду

ХК «Сочи» проиграл «Нефтехимику» на домашнем льду
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене потерпел поражение во встрече с нижнекамским «Нефтехимиком», встреча завершилась со счётом 2:3. Для подопечных Андрея Назарова победа стала второй в последних пяти играх.

Счёт во встрече был открыт на 11-й минуте, точным броском отметился Юусо Пустинен. Во втором периоде команда гостей упрочила преимущество благодаря заброшенным шайбам Дамира Шарипзянова и Марата Хайруллина. На 42-й минуте гол нападающего «Сочи» Владислава Калетника «размочил» счёт, в концовке Юрки Йокипакка сократил отставание хозяев до минимума, но сравнять счёт черноморцы не успели.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2018, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
2 : 3
0:1, 0:2, 2:0
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Пуустинен (Сергеев, Полашек) – 10:18 (5x4), 0:2 – Шарипзянов (Нестрашил, Брынцев) – 24:07 (5x4), 0:3 – Хайруллин (Нестрашил) – 32:39 (5x5), 1:3 – Калетник (Шмелёв) – 41:35 (5x5), 2:3 – Йокипакка (Росен, Пайгин) – 58:53 (6x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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