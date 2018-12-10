ХК «Сочи» проиграл «Нефтехимику» на домашнем льду

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене потерпел поражение во встрече с нижнекамским «Нефтехимиком», встреча завершилась со счётом 2:3. Для подопечных Андрея Назарова победа стала второй в последних пяти играх.



Счёт во встрече был открыт на 11-й минуте, точным броском отметился Юусо Пустинен. Во втором периоде команда гостей упрочила преимущество благодаря заброшенным шайбам Дамира Шарипзянова и Марата Хайруллина. На 42-й минуте гол нападающего «Сочи» Владислава Калетника «размочил» счёт, в концовке Юрки Йокипакка сократил отставание хозяев до минимума, но сравнять счёт черноморцы не успели.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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