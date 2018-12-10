«Витязь» одолел «Динамо» в Минске, у Ортио — шат-аут

Минское «Динамо» на домашней площадке уступило подольскому «Витязю», встреча завершилась со счётом 0:1.



Счёт во встрече был открыт на 10-й минуте — точным броском отметился нападающий команды Валерия Белова Александр Шевченко. Больше заброшенных шайб в матче не было, «сухарь» записал в свой актив вратарь «Витязя» Йони Ортио, отразивший 25 бросков.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.