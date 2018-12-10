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«Витязь» одолел «Динамо» в Минске, у Ортио — шат-аут

«Витязь» одолел «Динамо» в Минске, у Ортио — шат-аут
Хоккей / КХЛ

Минское «Динамо» на домашней площадке уступило подольскому «Витязю», встреча завершилась со счётом 0:1.

Счёт во встрече был открыт на 10-й минуте — точным броском отметился нападающий команды Валерия Белова Александр Шевченко. Больше заброшенных шайб в матче не было, «сухарь» записал в свой актив вратарь «Витязя» Йони Ортио, отразивший 25 бросков.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2018, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
0 : 1
0:1, 0:0, 0:0
Витязь
Московская область
0:1 – Шевченко (Головков, Ортио) – 09:03 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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