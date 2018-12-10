И. Воробьёв: с «Динамо» была жёсткая игра, СКА мог забить больше

Главный тренер СКА Илья Воробьёв поделился впечатлениями от выигранного матча с московским «Динамо» (2:0).



«Хорошая жёсткая игра получилась. В первом периоде могли забить больше — не забили. В меньшинстве проявили характер.



Кручинин был отправлен в ВХЛ, чтобы получить игровую практику», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Шипачёв беспомощен против СКА. И зачем он сборной? «Армейцы» реализовали его удаление и снова не позволили набрать очки.

Первую шайбу в матче зрители увидели на 8-й минуте — точным броском отметился защитник петербургского клуба Василий Токранов. Второй период прошёл без заброшенных шайб, в концовке третьего периода гол в пустые ворота «Динамо» забил Павел Дацюк, поставив точку в игре. Сухой матч оформил голкипер «армейцев» Магнус Хелльберг, отразивший 22 броска.