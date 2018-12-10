Крикунов — о попадании шайбы в голову: Прибыльскому не досталось, он не нарочно

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи со СКА (0:2).



«Понятно, что у соперника очень хорошая команда. Мы хотели сыграть хорошо, старались. К сожалению, с нулём голов ничего не сделать. Надо было хотя бы один гол забить в равных составах, да и большинство сегодня не сработало. Бочаров трудился в полную силу — за два периода 30 бросков было. Остальные ребята сработали не очень, оставляли силы на завтра.



СКА хорошо знает Шипачёва, он быстро атакует, не дают ему возиться с шайбой. А он не успевает ничего не сделать. Алексеева мы потеряли надолго, на четыре месяца. Ищем варианты, кого третьим поставить в их звено.



Прибыльскому не досталось за бросок, он же не специально бросал. Швы наложили — всё в порядке. Хиетанен не играл, потому что еле дышит. Завтра сыграет, в сборную он ещё не уехал», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Шипачёв беспомощен против СКА. И зачем он сборной? «Армейцы» реализовали его удаление и снова не позволили набрать очки.