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Белов: Ортио провёл блестящий матч, хотим пожелать ему удачи в сборной

Белов: Ортио провёл блестящий матч, хотим пожелать ему удачи в сборной
Хоккей / КХЛ

Главный тренер подмосковного «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги выигранной встречи с минским «Динамо» (1:0).

«Сложная игра, напряжённая. Такой счёт, как обычно говорят, не отражает игру. Оба вратаря сыграли очень хорошо. Если говорить о нашей команде, то я отмечу самоотдачу и игру в обороне.

Блестящий матч провёл наш вратарь Йони Ортио. Вызывается в сборную, он набрал неплохую форму. Хотим ему пожелать удачи от лица всей команды, работников клуба и болельщиков». – передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

«Витязь» одолел «Динамо» в Минске, у Ортио — шат-аут

Счёт во встрече был открыт на 10-й минуте — точным броском отметился нападающий команды Валерия Белова Александр Шевченко. Больше заброшенных шайб в матче не было, «сухарь» записал в свой актив вратарь «Витязя» Йони Ортио, отразивший 25 бросков.

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