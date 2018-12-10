Плотников: хочу играть за сборную России, для меня ничего не поменялось

Нападающий СКА Сергей Плотников подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (2:0).



«Хорошая, боевая игра была. Первый и третий периоды провели в атаке, во втором отрезке немного просели, потеряли игру. Хорошо, что в третьем периоде восстановились и вернулись к той игре, что даёт результат нам. Моментов было много — реализовали немного. Хорошо сыграли в защите. 2:0 — заслуженная победа. Хочу отметить обоих вратарей, хорошо играли.



Против всех соперников сложно играть. Игроки «Динамо» после смены главного тренера стали более подвижными, более мобильными. Играют агрессивнее в меньшинстве, нам приходилось быстрее двигать шайбу. Мы не вспоминаем предыдущие игры. Каждая игра — новый вызов. В каждой смене надо доказывать, что ты лучше.



Я не могу сказать, почему Тихонов заменил Ли в нашей тройке в третьем периоде. Это вопрос не ко мне. В ходе игры меняют составы, некогда спрашивать у тренера, да и не имеет смысла обсуждать выбор тренерского штаба.



Токранов меня не удивил. У Васи отличный бросок. Поэтому он и стоит наверху при игре в большинстве.



Почти год меня не было в сборной. Для меня ничего не поменялось. Как хотел, так и хочу играть за сборную. Буду доказывать», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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