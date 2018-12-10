«Динамо» М — СКА: у Антона Белова во время матча родился сын

Московское «Динамо» на домашней арене уступило петербургскому СКА, встреча завершилась со счётом 0:2. Подопечные Ильи Воробьёва одержали пятую победу подряд. У защитника «армейской» команды Антона Белова прямо во время игры родился сын, мальчика весом 4700 граммов назвали Львом.

Шипачёв беспомощен против СКА. И зачем он сборной? «Армейцы» реализовали его удаление и снова не позволили набрать очки.

Первую шайбу в матче зрители увидели на 8-й минуте — точным броском отметился защитник петербургского клуба Василий Токранов. Второй период прошёл без заброшенных шайб, в концовке третьего периода гол в пустые ворота «Динамо» забил Павел Дацюк, поставив точку в игре. Сухой матч оформил голкипер «армейцев» Магнус Хелльберг, отразивший 22 броска.

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