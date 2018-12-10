Минское «Динамо» работает над обменом Пулккинена

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко после игры с «Витязем» (0:1) сообщил, что клуб пытается обменять форварда Теэму Пулккинена.



«Игра Бута? Он приехал с другого континента, ему нужно время для адаптации. Он ещё не использует свои возможности. В матче с «Торпедо» он два периода ещё пошевелился, а в третьем уже подсел. Физические кондиции оставляют желать лучшего. Игра иностранцев должна быть более стабильной, они должны стать лидерами в команде.



Ситуация с Пулккиненом? Мы работаем над обменом, занимаемся этим. Ждём его возвращения, но при этом прорабатываем разные варианты. Просто так отдавать Пулккинена нет смысла», — передает слова Сидоренко корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.