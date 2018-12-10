Рижское «Динамо» проиграло «Ак Барсу», серия поражений достигла семи матчей

Рижское «Динамо» на домашней площадке уступило казанскому «Ак Барсу», встреча завершилась со счётом 1:3. Для подопечных Гиртса Анкипанса поражение стало седьмым подряд.



Счёт во встрече был открыт на 5-й минуте — точным броском отметился нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами — авторами голов стали Лаурис Дарзиньш и Иржи Секач. На 45-й минуте Секач оформил дубль, упрочив преимущество команды Зинэтулы Билялетдинова. Эта шайба оказалась последней в матче.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.