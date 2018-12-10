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Рижское «Динамо» проиграло «Ак Барсу», серия поражений достигла семи матчей

Рижское «Динамо» проиграло «Ак Барсу», серия поражений достигла семи матчей
Хоккей / КХЛ

Рижское «Динамо» на домашней площадке уступило казанскому «Ак Барсу», встреча завершилась со счётом 1:3. Для подопечных Гиртса Анкипанса поражение стало седьмым подряд.

Счёт во встрече был открыт на 5-й минуте — точным броском отметился нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами — авторами голов стали Лаурис Дарзиньш и Иржи Секач. На 45-й минуте Секач оформил дубль, упрочив преимущество команды Зинэтулы Билялетдинова. Эта шайба оказалась последней в матче.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2018, понедельник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
1 : 3
0:1, 1:1, 0:1
Ак Барс
Казань
0:1 – Ткачёв (Яруллин) – 04:48 (5x5), 1:1 – Дарзиньш (Джериньш, Майоне) – 27:41 (5x4), 1:2 – Секач (Зарипов, Педан) – 38:24 (5x5), 1:3 – Секач (Зарипов) – 44:03 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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