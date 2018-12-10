Назаров: что-то «Нефтехимик» стал не так часто выигрывать

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями выигранного матча с хоккейным клубом «Сочи» (3:2).



«На мой взгляд, интересная игра. Обе команды хотели победить, никто не хочет уходить с поражением на выходные. Ребята старались. Где-то нам повезло с третьим голом, и как раз он оказался решающим. Безусловно, рад победе. Что-то не так часто мы стали выигрывать в последнее время. Боремся за восьмёрку и продолжаем играть», — приводит слова специалиста официальный сайт ХК «Сочи».

ХК «Сочи» проиграл «Нефтехимику» на домашнем льду

Счёт во встрече был открыт на 11-й минуте, точным броском отметился Юусо Пустинен. Во втором периоде команда гостей упрочила преимущество благодаря заброшенным шайбам Дамира Шарипзянова и Марата Хайруллина. На 42-й минуте гол нападающего «Сочи» Владислава Калетника «размочил» счёт, в концовке Юрки Йокипакка сократил отставание хозяев до минимума, но сравнять счёт черноморцы не успели.