Немировски: игроки «Торпедо» сегодня были злые, бились друг за друга

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги выигранной встречи с ярославским «Локомотивом» (4:2).



«Мы хорошо знали соперника. В прошлом матче с „Локомотивом“ вели в счёте — 2:0, но отпустили игру. Сегодня вышли с хорошим настроем и было видно, что ребята бились друг за друга, помогали друг другу, команда была злая, лавка была живая. В сегодняшней игре было много позитива. Я очень доволен командой и очень доволен двумя завоеванными очками», — приводит слова специалиста официальный сайт «Торпедо».

«Торпедо» сумело взять верх над «Локомотивом»

В первом периоде команда хозяев обеспечила себе преимущество — на голы Дамира Жафярова и Энди Миле «Локомотив» ответил только заброшенной шайбой Николая Аверина. В следующие 20 минут соперники забили по голу — их авторами стали Денис Алексеев и Роберт Саболич. На последней минуте игры окончательный счёт установил бросок Эндрю Кэлофа в пустые ворота ярославцев.