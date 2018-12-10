Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Атлетик Бильбао» — «Жирона». 9 декабря. Прямая трансляция
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Билялетдинов: не понял причин удаления Гарипова, судья ничего не объяснил

Билялетдинов: не понял причин удаления Гарипова, судья ничего не объяснил
Хоккей / КХЛ

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги выигранной встречи с рижским «Динамо» (3:1).

«Ребята очень хорошо подготовились к игре. Мы говорили о том, что рижская команда играет интересно. Знали, что будет непросто, но ребята сработали здорово. Рад, что хоккеисты с пониманием подошли к матчу и добились результата.

За что удалили Гарипова? Откровенно говоря, я тоже не понял. Судья ничего не сказал. Объяснения не было.

Столько болельщиков привезли с собой? Они сами прибыли. У нас очень хорошие болельщики. Они везде ездят с командой и поддерживают нас. Мы им очень благодарны», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент