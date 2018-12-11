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«Лос-Анджелес» уступил «Детройту», Щербак очков не набрал

«Лос-Анджелес» уступил «Детройту», Щербак очков не набрал
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» на домашнем льду одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1).

Счёт на 7-й минуте открыл защитник хозяев Деннис Холовски. Во втором периоде «Детройт» провёл ещё две результативные атаки – отличились Франс Нильсен и Дилан Ларкин. «Короли» смогли ответить лишь голом престижа, его автором стал Анже Копитар.

Никита Щербак нанёс 2 броска в створ и совершил 2 силовых приёма, проведя на льду 15 минут и 23 секунды. Илья Ковальчук пропускал встречу из-за травмы.

«Детройт» поднялся на 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка. «Лос-Анджелес» — 14-й на Западе с 23 баллами.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2018, вторник. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3 : 1
1:0, 2:0, 0:1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Холовски (Эн, де ла Роуз) – 06:32 (5x5), 2:0 – Нильсен (Ванек, Атанасиу) – 26:06 (5x5), 3:0 – Ларкин – 38:08 (5x5), 3:1 – Копитар (Иафалло, Браун) – 53:22 (5x5)
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