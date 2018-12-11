«Сан-Хосе» победил «Нью-Джерси», Яковлев провёл худший матч за карьеру в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду уверенно победил «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).

Счёт на 13-й минуте открыл нападающий гостей Дрю Стэффорд. Хозяевам удалось ещё до перерыва не только восстановить равновесие, но и выйти вперёд. Отличились Тимо Майер и Джо Павелски. Второй перерыв также остался за подопечными Питера Дебура. Защитник Радим Шимек забросил первую в карьере шайбу на уровне НХЛ, а Майер оформил дубль. В составе гостей успех праздновал Энди Грин. В заключительной трети Томаш Гертл реализовал удаление Сами Ватанена и установил окончательный счёт.

Крайне неудачным образом сложилась игра для российского защитника «Дэвилз» Егора Яковлева. За 16 минут 10 секунд он успел заработать показатель полезности «-3». Яковлев провёл худший матч за карьеру в НХЛ, впервые завершив игру с такой полезностью.