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«Сан-Хосе» победил «Нью-Джерси», Яковлев провёл худший матч за карьеру в НХЛ

«Сан-Хосе» победил «Нью-Джерси», Яковлев провёл худший матч за карьеру в НХЛ
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду уверенно победил «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).

Счёт на 13-й минуте открыл нападающий гостей Дрю Стэффорд. Хозяевам удалось ещё до перерыва не только восстановить равновесие, но и выйти вперёд. Отличились Тимо Майер и Джо Павелски. Второй перерыв также остался за подопечными Питера Дебура. Защитник Радим Шимек забросил первую в карьере шайбу на уровне НХЛ, а Майер оформил дубль. В составе гостей успех праздновал Энди Грин. В заключительной трети Томаш Гертл реализовал удаление Сами Ватанена и установил окончательный счёт.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2018, вторник. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
5 : 2
2:1, 2:1, 1:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Стэффорд (Сиверсон, Грин) – 12:05 (5x5), 1:1 – Майер (Гертл) – 15:51 (5x5), 2:1 – Павелски (Диллон, Карлссон) – 18:03 (5x5), 3:1 – Шимек (Радил, Бёрнс) – 27:19 (5x5), 3:2 – Грин (Палмьери, Хишир) – 28:59 (5x5), 4:2 – Майер (Донской) – 34:52 (5x5), 5:2 – Гертл (Лабанк, Павелски) – 54:23 (5x4)

Крайне неудачным образом сложилась игра для российского защитника «Дэвилз» Егора Яковлева. За 16 минут 10 секунд он успел заработать показатель полезности «-3». Яковлев провёл худший матч за карьеру в НХЛ, впервые завершив игру с такой полезностью.

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