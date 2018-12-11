Евгений Малкин травмировал соперника, попав ему шайбой в голову

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин неумышленно нанёс травму защитнику «Нью-Йорк Айлендерс» Томасу Хикки во время матча регулярного чемпионата НХЛ, который завершился победой «Пингвинз» (2:1 Б).

В середине третьего периода при счёте 1:1 «пингвины» получили право реализовать численный перевес после удаления Мэтью Барзала за задержку клюшкой. Малкин нанёс мощный бросок в касание из правого круга вбрасывания, и шайба попала в лицо защитнику «островитян» Хикки. На лице пострадавшего появилась кровь, и его увели в раздевалку, но в конце периода защитник вернулся на лёд.

В продолжение эпизода по малому штрафу получили защитник «Питтсбурга» Крис Летанг, который не сразу прекратил играть, видя серьёзную травму соперника, и нападающий «Айлендерс» Кэл Клаттербак, которому не понравилось такое поведение Летанга.

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