Итоги дня НХЛ для россиян: пас Кучерова, 20 минут Сергачёва, провал Яковлева

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В четырёх матчах приняли участие шесть спортсменов из России.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей, также на его счету показатель полезности «+1», 2 броска в створ и силовой приём за 18 минут и 40 секунд, проведённых на льду (5.10 – в большинстве). У Михаила Сергачёва «+1», 2 броска и блок-шот за 21.04 (второе игровое время в команде). Нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников отметился результативной передачей, у него «-1», 2 минуты штрафа, бросок, 2 силовых приёма, блок-шот и 100% выигранных вбрасываний за 13.26 (1.47 – в меньшинстве). Форвард «Лос-Анджелеса» Никита Щербак нанёс 2 броска в створ и совершил 2 силовых приёма, проведя на льду 15 минут и 23 секунды. За 16 минут 10 секунд защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев успел заработать показатель полезности «-3». Яковлев провёл худший матч за карьеру в НХЛ, впервые завершив игру с такой полезностью. Евгений Малкин заработал 2 минуты штрафа, нанёс 3 броска в створ, совершил 2 силовых приёма, не реализовал буллит и выиграл 60% вбрасываний, проведя на льду 21 минуту и 57 секунд (5.27 – большинстве).