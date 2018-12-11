Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Величкин: Кошечкин, Верещагин и Шор получили травмы. Восстановим ребят за паузу

Величкин: Кошечкин, Верещагин и Шор получили травмы. Восстановим ребят за паузу
Хоккей / КХЛ

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал ситуацию с травмированными игроками.

«К сожалению, Василий Кошечкин и Иван Верещагин получили травмы в матче с „Авангардом“. Ещё раньше, в матче со „Спартаком“, травмировался наш нападающий Ник Шор. Так что лазарет, увы, пополнился.

Серьёзность повреждений? Впереди пауза, думаю, что за паузу мы ребят восстановим", — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Кошечкин неудачно сыграл на выходе, столкнувшись с игроком «Авангарда», заработав удаление и уйдя в раздевалку по причине повреждения.

26-летний Шор в этом сезоне сыграл 19 матчей, в которых набрал 11 (2+9) очков при показателе полезности «+1». 23-летний Верещагин в 37 играх забросил 2 шайбы и сделал 2 результативные передачи при полезности «+10».

«Металлург» — «Авангард»: Кошечкин получил повреждение и не доиграл встречу
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент