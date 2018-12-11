Зюзин: Умарк как не забивал, так и не забивает, зато успел отлучиться на родину

Экс-тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин прокомментировал выступление уфимского клуба в регулярном сезоне КХЛ.

«Сейчас очень тонкий момент в жизни клуба. Учитывая перестановки в Башкортостане на высшем уровне и большое внимание именно к «Салавату Юлаеву», флагману республики, перемены неизбежны. Но сегодня, когда в Хельсинки «Салават» проводит последнюю игру пятиматчевой выездной серии, команде нужна поддержка.

Вообще, Цулыгину сейчас очень тяжело. Две недели назад мы говорили о проблемах легионеров клуба, но с тех пор ничего не изменилось. Лидер легионерского корпуса Умарк как не забивал, так и не забивает. Более того, за этот срок он уже успел отлучиться на родину, что болельщики в Уфе восприняли с нескрываемым удивлением.

В атаке есть определённые шатания, и кадровые, и организационные. Вот ещё один штрих: сегодня, например, Бурдасов играет, а Кадейкин уже уехал. Как итог, ставка на оборону, на вратаря Метсолу. 1:0 — вот тот счет, на который тренерский штаб вынужден ориентироваться в этом сезоне», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.

В этом сезоне на счету 31-летнего нападающего 32 (3+29) очка в 35 матчах «регулярки» при показателе полезности «+1». Его безголевая серия составляет 26 матчей.