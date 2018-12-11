Стивен Стэмкос набрал 700-е очко в НХЛ и стал рекордсменом «Тампы» по хет-трикам

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду одержал уверенную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3.

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос забросил три шайбы и был признан первой звездой матча. Канадец оформил девятый хет-трик в регулярных чемпионатах НХЛ (первый – с 2014 года) и стал рекордсменом «Лайтнинг» по этому показателю.

Видео хет-трика Стэмкоса также можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Второй гол Стэмкоса позволил ему достичь отметки в 700 очков за карьеру в НХЛ. Канадский форвард за 696 матчей в лиге забросил 363 шайбы и сделал 338 результативных передач. Он первым с драфта НХЛ-2008 достиг этого рубежа и третьим – в истории «Тампы» после Мартена Сан-Луи (953) и Винсента Лекавалье (874).