Назаров: «Нефтехимик» борется с «Локомотивом» за самый молодой состав в КХЛ

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итог выступления команды в преддверии паузы на Кубок Первого канала.

«Конечно, мы ожидали большего, но радуемся тому, что имеем. Наша молодая команда прогрессирует, у нас появилось очень много молодых ребят. Не сомневаюсь, что их будет ещё больше. Мы боремся с «Локомотивом» за самый молодой состав в лиге. Рады, что в «Нефтехимике» хватает игроков сборных. Дамир Шарипзянов отправляется в олимпийскую сборную России, Юусо Пуустинен, Адам Полашек и Андрей Нестрашил сыграют за свои национальные команды на Евротуре.

Безусловно, нам есть над чем работать. Во время перерыва как раз будет время проанализировать ситуацию, плюс травмированные ребята залечат свои болячки. Для нас было психологически важно выиграть крайнюю игру перед паузой. Надеюсь, что впереди нас ждёт ещё немало побед. В паузе на Евротур работа и тренировочный процесс, конечно, продолжатся. Впереди – важные матчи, мы будем биться в каждой игре», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.