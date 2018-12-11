Агент Тарасенко: ответственность за положение дел лежит на всём «Сент-Луисе»

Хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, прокомментировал спад в игре своего клиента. В нынешнем регулярном чемпионате на счету Владимира 20 (9+11) очков в 28 матчах при показателе полезности «-11». Темп в 0,71 очка в среднем за игру является для него худшим за последние пять сезонов.

«Понятно, что внимание уделяется Владимиру Тарасенко, но играть и показывать результат должна вся команда. Ответственность за нынешнее положение дел лежит на всём коллективе «Блюз». В сложившейся ситуации тренерский штаб ищет оптимальные сочетания игроков.

Когда Владимир Тарасенко играл с Райаном О'Райлли, то канадец забрасывал шайбы после передач россиянина. Логика перемещения Владимира с Брэйденом Шенном видна, потому что в прошлом году была продуктивная тройка Тарасенко – Шенн – Шварц. Но Шварц травмирован, поэтому там играет Александер Стин. Минус в графе «полезность» у Тарасенко? Когда команда не выигрывает и проваливается с таким счётом, то понятно, что бороться за положительный «плюс-минус» сложно.

Обидно читать в прессе аналитику «специалистов», которые поверхностно представляют себе состояние дел в команде «Сент-Луис» и её историю. Особенно когда Владимира называют ярославцем. Да, он родился в Ярославле, но воспитан и играл только за Новосибирск», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.