Розыгрыш билетов на матч Кубка Первого канала Швеция — Россия

У нас хорошая новость для всех любителей хоккея! Сегодня, 11 декабря, «Чемпионат» разыгрывает пять пар билетов на матч Кубка Первого канала Швеция — Россия. Участвуешь?

Для того чтобы претендовать на получение заветных квитков, необходимо подписаться на наш телеграм-канал, нажать кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки. Итоги конкурса будут подведены 12 декабря в 18:03 мск.

Матч Швеция — Россия состоится послезавтра, 13 декабря, в Москве. Начало встречи — в 18:45 мск.

Календарь Еврохоккейтура сезона-2018/19

Состав сборной России:

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА), Игорь Бобков («Авангард»).



Защитники: Никита Нестеров, Артём Блажиевский, Михаил Науменков (все — ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба — СКА), Виктор Антипин («Металлург»), Андрей Педан («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»).



Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все — СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба — «Салават Юлаев»), Андрей Локтионов («Локомотив»).