Кагарлицкий — о Воробьёве: нужно было добывать очки, а не что-то доказывать

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий после поражение от СКА (0:2) прокомментировал невызов в сборную России на второй этап Евротура. Главным тренером «армейской» и национальной команд является Илья Воробьёв.

«Мы старались, и нам нужно было добывать очки, а не кому-то что-то доказывать. К сожалению, сегодня не забили, в том числе я, хотя имел шансы. У нашего звена было много игрового времени и возможностей забить, так что, наверное, это поражение на нашей совести.

Я же сейчас выступаю за «Динамо» и не вижу никакой разницы, против кого играть. С любой другой командой и тренером я бы старался играть на максимум. Наверное, всё равно как-то следят за нами, нашей результативностью. Хотя точно не знаю, конечно. Не думаю, что этот матч был определяющим в этом плане», — цитирует Кагарлицкого телеканал «360».