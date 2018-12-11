Овечкин — о лидерстве в споре снайперов: приятно, но ещё только середина сезона

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал своё лидерство в споре лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ (22 шайбы).

Зачёт снайперов «регулярки» НХЛ сезона-2018/19

«Если ты лидер, то ты лидер. Конечно, это приятно, но здесь трудно что-либо поделать. Нужно просто играть. Кроме того сейчас не нужно обращать на это внимание, потому что ещё только середина сезона. Все парни из верхней части статистической таблицы — отличные хоккеисты, которые хорошо делают своё дело. Именно поэтому мне надо идти в ногу со временем и быть в форме. Любой из конкурентов может обогнать меня в любой момент. Я стараюсь изо всех сил. Если у меня есть возможность, я её использую», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.