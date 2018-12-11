Закриссон: если «Динамо» сыграет так, как со СКА, то победим «Северсталь»

Нападающий московского «Динамо» Патрик Закриссон прокомментировал поражение от СКА (0:2) и поделился ожиданиями от матча с «Северсталью».

«Будет непросто играть два матча с интервалом в сутки, но уверен, что мы покажем хороший хоккей в игре с «Северсталью». Если мы покажем такой же хоккей, как против СКА, то победим. А в матче с командой из Санкт-Петербурга, к сожалению, нас подвела реализация моментов и не лучшая игра в большинстве. Над последним нам надо будет в ближайшую паузу хорошо поработать», — цитируют Закриссона «Известия».

Матч между «Динамо» и «Северсталью» состоится сегодня, 11 декабря. Эта игра станет последней для команды Владимира Крикунова на льду «Мегаспорта» в 2018 году. В следующий раз домашний матч «Динамо» проведёт на льду «ВТБ Арены».