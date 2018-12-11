Салливан: «Питтсбург» всегда прибавляет по ходу сезона, наш настрой растёт

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о выигранном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 Б).



«Эта победа должна прибавить нам уверенности в своих силах. Посмотрите на костяк команды. Все эти ребята прошли через самые серьёзные испытания, участвовали в самых ответственных и упорных матчах на крупнейших турнирах. Но иногда вот такие победы можно считать доказательством того, что мы можем добиться успеха и обязательно победим, если будем играть правильно, если каждый отдаст все силы. Особенно в нашем случае, принимая во внимание то, как мы провели начало чемпионата.



По моему опыту работы с командой в последние годы могу сказать, что мы прибавляем по ходу сезона. Уровень нашей игры растёт, как и настрой. Нам это очень нужно. Это ключевой момент, который поможет нам выполнить поставленную задачу», — цитирует Салливана официальный сайт лиги.

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