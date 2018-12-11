Игорь Знарок отправился в расположение сборной России U17

Тренер челябинского «Челмета» Игорь Знарок отправился в расположение юниорской сборной России U17, которая выступит на «Турнире четырёх наций» в США, информирует официальный сайт Высшей хоккейной лиги.



Игорь Знарок — родной брат Олега Знарка, выигравшего три Кубка Гагарина с московским «Динамо» и СКА, а также ставшего олимпийским чемпионом со сборной России.

Игорь Знарок младше Олега Знарка на четыре года. Всю карьеру хоккеиста Игорь Знарок провёл в «Тракторе».



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