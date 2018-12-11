Старков — о МЧМ: всех в сборной переполняют эмоции, хочется попасть в состав

Нападающий ХК «Сочи» и молодёжной сборной России Степан Старков рассказал о конкуренции в национальной команде перед МЧМ.



«Эмоции переполняют сейчас, хочется попасть в окончательный состав сборной, а значит — показать себя с наилучшей стороны. Все понимают важность этого сбора и ждут решения тренеров. Но при этом атмосфера позитивная, никто за рамки не выходит.



Выступлении в суперсерии? Естественно, победы ободряют, дадут дополнительные силы. Мы понимаем, что можем добиваться результата. Для нас хорошо, что представилась такая возможность, провели шесть матчей. Хоккей на маленьких площадках совсем другой, и сейчас мы готовимся именно на таком льду здесь, в России.



Опыт игры в КХЛ? Игра против взрослых мужиков в матчах КХЛ определённо помогает. После этого легче против сверстников бороться. Чувствуешь этот опыт, он даёт тебе преимущество. К тому же привыкаешь к переездам, новым городам и площадкам», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

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