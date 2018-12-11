Лукашенко: спасибо за снятие с белорусов статуса легионеров, мы не конкуренты

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает справедливым снятие с белорусских хоккеистов, выступающих в составе российских клубов, статуса легионеров. Лукашенко поблагодарил за такое решение министра спорта России Павла Колобкова.



«Благодарю вас, что у нас есть движение в приравнивании белорусов к россиянам, чтобы здесь не было различий. По хоккею вроде бы решили проблему, но думаю, что надо двигаться и по другим видам спорта.



Не думаю, что мы даже маленькие проблемы создаём для россиян. Белорусские спортсмены в последнее время, может, с новым министром, стали менее конкурентоспособны на международной арене, в том числе с россиянами», — приводит слова функционера «БелТА».



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