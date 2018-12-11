Оши: надеюсь сыграть с «Детройтом», все тесты я прошёл

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши рассказал, что надеется принять участие во встрече с «Детройт Ред Уингз».



Напомним, форвард не играл с 15 ноября из-за повреждения, полученного во встрече с «Виннипег Джетс». Американский хоккеист подвергся силовому приёму со стороны защитника Джоша Моррисси, который уложил соперника на лёд в стиле смешанных единоборств.



«Я уже неделю надеюсь выйти на лёд, так что с „Детройтом“ тоже надеюсь сыграть. Посмотрим, что скажут тренеры и доктора, но сегодня я провёл полную тренировку и прошёл все тесты, которые надо было пройти», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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