Мостовой: я одинаково успешно играл в футбол и хоккей, виды спорта похожи

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой рассказал, что мог стать профессиональным хоккеистом.



«В детстве у меня был выбор, чем заниматься, футболом или хоккеем. Мне казалось, что я одинаково успешно играл в оба вида спорта. По крайней мере до 14 лет я был активным любителем хоккея. Участвовал в турнирах «Золотая шайба» и могу сказать, что не раз получал приз лучшего игрока. Виды спорта очень похожи, и обычно футболисты хорошо играют в хоккей. Кстати, помимо меня ещё есть ряд ребят, которые после окончания футбольной карьеры стали играть даже чаще в хоккей, чем в футбол.



Какой вид спорта более сложный? В футбол играть тяжелее, в этом я убеждён. Футбол более доступный вид спорта, по крайней мере экипировка намного дешевле. Да и футбольных полей, коробок намного больше, и сезон намного длиннее. К примеру, зимой можно и на улице во дворе мячик погонять, а летом в хоккей не поиграешь», — цитирует Мостового «Вечерняя Москва».