Четыре игрока получили в КХЛ статус неограниченно свободных агентов

Четыре хоккеиста получили в Континентальной хоккейной лиге статус неограниченно свободных агентов. Права на двух игроков принадлежали «Адмиралу», права на ещё двух игроков принадлежали «Югре» и московскому «Динамо».



«Дисциплинарный комитет КХЛ в форме совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ принял решение присвоить статус «Неограниченно свободный агент» четырём хоккеистам: Григорию Ващенко, который уже заключил контракт с «Югрой», Савелию Козлову, Владиславу Бойко, так как был признан факт расторжения Контракта с АНО ХК Адмирал ПК, кроме этого статус НСА получил Ярослав Алексеев, права на которого до этого принадлежали АНО «Объединённый хоккейный клуб «Динамо», — указано на официальном сайте лиги.



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