Форвард «Вашингтона» Уилсон приступил к тренировкам без контакта

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон приступил к тренировкам после травмы, но пока работает без контакта, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Изабель Хуршудян.



Напомним, Уилсон получил повреждение 5 декабря во встрече с «Вегас Голден Найтс». В концовке второго периода канадский форвард Райан Ривз неправильно атаковал Уилсона. В перерыве пресс-служба «Вашингтона» сообщила, что Уилсон получил травму и продолжить матч не сможет. Ривз избежал дисквалификации.

Посмотреть видео силового приёма Ривза также можно в «Твиттере».



24-летний Уилсон из-за длительной дисквалификации сыграл только в 11 матчах текущего сезона, записав в актив 14 (8+6) баллов при показателе полезности "+8".