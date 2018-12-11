Московское «Динамо» рассказало об особенностях новой арены

Московское «Динамо» на своём официальном сайте рассказало об особенностях своей новой арены — «ВТБ Арена — Центральный стадион имени Льва Яшина». Первый матч на новой арене бело-голубые проведут 4 января, приняв «Автомобилист».



«Динамо» станет единственным клубом России, объединившим футбольный стадион и хоккейную арену в одном месте. При этом за матчами на «газоне» с трибун может следить более 26 тыс. человек. Хоккейная арена вместит 11 тыс. зрителей. Хоккейная арена оборудована самым современным среди всех арен КХЛ видеокубом — по размеру, набору мультимедийных поверхностей и техническим характеристикам. Место на трибуне можно будет найти при помощи навигатора на мобильном устройстве.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»