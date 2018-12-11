«Анахайм» забрал голкипера Джонсона с драфта отказов «Сент-Луиса»

Клуб НХЛ «Анахайм Дакс» забрал с драфта отказов клуба «Сент-Луис Блюз» голкипера Чеда Джонсона, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. Напомним, хоккеиста, выставленного на драфт отказов, в течение 24 часов может забрать любой клуб лиги.



В 10 матчах текущего регулярного чемпионата 32-летний голкипер одержал три победы, отражая 88,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,55. В прошлом сезоне голкипер защищал цвета «Баффало Сэйбрз» и выиграл 10 встреч из 36.



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