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Фазель: ждать приезда клубов НХЛ в Россию не приходится из-за политики

Фазель: ждать приезда клубов НХЛ в Россию не приходится из-за политики
Хоккей / КХЛ

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о возможности приезда клубов Национальной хоккейной лиги в Россию.

«Судя по тому, что знаю и слышу, ждать приезда североамериканцев в Россию не приходится. Не приходится из-за политической ситуации. Конечно, было бы здорово привезти в Россию Александра Овечкина и Евгения Малкина, „Вашингтон“ и „Питтсбург“, но в НХЛ скептически смотрят на это. Посмотрим, время покажет. В любом случае, это требует и колоссальных финансовых затрат», — приводит слова Фазеля «Р-Спорт».

Напомним, ранее вице-президент СКА, член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг заявил, что обсуждается вариант проведения матча команд КХЛ и НХЛ.

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