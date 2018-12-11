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ФХР представила стратегию развития хоккея в России до 2022 года

ФХР представила стратегию развития хоккея в России до 2022 года
Хоккей / Олимпиада 2018

Федерация хоккея России представила стратегию развития хоккея в России до 2022 года, сказал глава штаба сборной России по хоккею, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

«Основная цель стратегии — золото сборной России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Стратегия предполагает интегрирование подготовки десяти национальных команд страны в систему, которая будет представлять собой единое информационное пространство для тренеров. Она призвана обеспечить приток игроков в главную сборную страны.

В рамках стратегии предполагается реализация национальной программы подготовки «Красная машина». Она включает в себя пособие, которое раскрывает новую философию подготовки игроков, серию методической литературы для тренеров детских хоккейных школ. В программе собраны базовые хоккейные упражнения по катанию, технике контроля шайбы, теории, тактике, методике по физической подготовке, питанию, каждая серия упражнений соответствует определенному возрасту.

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