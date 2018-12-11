Ерёменко: в начале сезона было неизвестно — доиграю я год в «Динамо» или нет

Вратарь московского «Динамо» Александр Ерёменко подвёл итоги встречи с «Северсталью» (3:1).



«Рекордный матч? Да я не слежу за статистикой, просто стараюсь делать свою работу. Не всегда хорошо получается. Но слава богу, что я это делаю. Может быть, ради результатов, но больше ради «Динамо», ради команды. А так не задумываюсь о цифрах. Это просто игра. Думать о рекордах буду, когда закончу карьеру. Победа оказалась тяжёлой. У нас было два спаренных матча. Слава богу, что выстояли и взяли очень нужные два очка.



Хорошо вернуться домой на метро «Динамо». Я ведь ещё в школе ходил туда. Конечно, хотелось вернуться. Мне было тяжело в начале сезона. Неизвестно было, доиграю я сезон до конца или нет. Но сейчас я в команде, и для меня почётно вернуться домой. Давайте пропустим вопрос про острую ситуацию. Есть определённые моменты. Конечно, от меня ждут результата. Я должен доказывать», — передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.