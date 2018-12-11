Н. Коваленко — о Знарке на МЧМ: классно играть с тренером, выигравшим Олимпиаду

Нападающий ярославского «Локомотива» и молодёжной сборной России Николай Коваленко поделился впечатлениями от работы с Олегом Знарком.



«Открытая тренировка для прессы — третья со Знарком. Накануне тренировки мы тоже с ним работали — с утра и вечером. Мне ещё папа говорил, что Олег Валерьевич — честный человек. Он всегда отвечает за свои слова. Конечно, он строгий тренер, жёсткий. Но в первую очередь он бывший хоккеист. Знарок тоже играл в хоккей и всё прекрасно понимает, чувствует. С ним комфортно работать. Рад, что он выходит с нами тренироваться и полетит вместе с нами на чемпионат мира. Олег Валерьевич много подсказывает, у него большой опыт. Играть с тренером, выигрывавшим Олимпиаду, — классно!» — сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Американский паспорт никак не мешает выступать за Россию» Форвард российской «молодёжки» Николай Коваленко рад двойному гражданству и готов биться на МЧМ.