Марьямяки: нужно найти позитив — лучшими на льду были Метсола и Хартикайнен

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги проигранной домашней встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:3).



«Поздравляю «Салават» с победой. Думаю, мы начали не так хорошо, как ожидали, но во второй половине первого периода уже играли лучше. Доволен тем, как провели второй период. Предупреждали игроков, чтобы будет сложно найти путь к воротам, соперник хорошо защищался в средней зоне. Третий период получился хорошим для нас, но реализация бросков была совсем низкой, в отличие от «Салавата», который из трёх бросков забил два. Но всегда надо находить позитив — Хартикайнен и Метсола были сегодня лучшими на льду», — цитирует тренера официальный сайт уфимского клуба.



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