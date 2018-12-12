Овечкин забросил 23-ю шайбу в сезоне, продлив результативную серию до 12 матчей

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 23-й заброшенной шайбой в сезоне. В домашней встрече с «Детройт Ред Уингз» (завершился 1-й период, счёт — 3:0 в пользу хозяев) форвард забросил в первом периоде на 13-й минуте, ассистентами выступили Никлас Бекстрём и Михал Кемпны.

Таким образом, Александр продлил результативную серию до 12 встреч. На этом отрезке российский нападающий набрал 17 (11+6) очков. Личный рекорд Овечкина по продолжительности серии с набранными очками составляет 13 матчей (сезон-2006/07).

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Овечкин укрепил лидерство в снайперской гонке (23 гола). Ближайшими преследователями россиянина являются финн Патрик Лайне («Виннипег Джетс») и канадец Брейден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг»), в активе которых по 21 точному броску.

Зачёт снайперов НХЛ